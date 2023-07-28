Бастрыкин заинтересовался жуткими условиями в бывших общежитиях в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Председатель СК России поручил главе воронежского Следкома Кириллу Левиту доложить о проверочных мероприятиях по факту проживания жителей Воронежа в ненадлежащих условиях на улице Латненской. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 28 июля.

Ранее в СМИ появилась информация, что горожане проживают в зданиях бывших общежитий, переданных муниципалитету, в жутких условиях. В домах сильно изношены коммуникации и электропроводка. Крыша постоянно протекает, а места общего пользования находятся в непригодном состоянии. Кроме того, трудности и с проездом к домам – нет нормальной дороги.

Жильцы пожаловались, что обращения в органы власти не дали результатов. В следственном управлении СК России по Воронежской области по данному факту незамедлительно организовали процессуальную проверку.