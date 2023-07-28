В воронежском пруду нашли труп 53-летнего мужчины

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В пруду поселка Подгоренский Воронежской области 27 июля было найдено тело 53-летнего местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

При осмотре видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Тело отправили на экспертизу. Она поможет установить точную причину смерти погибшего.

В данный момент следователи СК проводят доследственную проверку. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.