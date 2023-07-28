В Воронеже отремонтировали здание с «домиком Карлсона»

Фото из телеграм-канала фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Завершились работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №116 по ул. 45 Стрелковой дивизии в Воронеже. Об этом сообщает телеграм-канал фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Здание, построенное в 1950 году, считается одной из воронежских достопримечательностей благодаря башенке. Ее многие горожане называют «домиком Карлсона».

За 73 года эксплуатации дом ни разу капитально не ремонтировали, поэтому фасад пришел в негодность по всему периметру, краска давно полиняла, а штукатурка отваливалась на тротуар. В 2022 году строители заменили кровлю, стропильную систему, облицевали вентиляционные каналы. В этом году финишировал капитальный ремонт фасада. В числе прочего строители заделали многочисленные трещины в стенах, в подъездах установили новые входные группы. Кроме того, вместо давно проржавевших водопроводных и канализационных труб проложили новые долговечные коммуникации.