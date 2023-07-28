В Воронеже 36 детей с гепатитом В и С находятся под наблюдением врачей

Фото из архива КП Фото: Алиса ТИТКО

Под наблюдением врачей В Областной детской клинической больнице №2 в Воронеже находятся 36 детей, у которых выявили гепатит В и С. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе облздрава.

Медики пояснили, что гепатит у детей протекает без выраженных симптомов. Поэтому его выявляют, проводя случайные обследования. И порекомендовали родителям обратить внимание на некоторые симптомы. Среди них - потеря ребенком аппетита, неустойчивое настроение, снижение психической активности, боли в мышцах и суставах, боли в животе, повышение температуры, тошнота, рвота и желтуха.

А женщинам перед беременностью необходимо обязательно пройти обследование, чтобы затем исключить инфицирование от матери к ребенку.

В облздраве отметили: дети с хроническими гепатитами, которые находятся в ОДКБ №2, получают все необходимое лечение.