На 99 году жизни умерла в Воронеже народный врач СССР

Народный врач СССР Людмила Ядыкина была известна многим горожанам. Она еще и являлась почетным гражданином Воронежа. Знаменитая медик ушла из жизни на 99 году жизни. Месяц назад ей исполнилось 98 лет. Соболезнования в связи с ее смертью выразил губернатор Александр Гусев 28 июля.

Глава региона отметил, что Людмила Ядыкина была уникальным доктором, талантливым организатором и человеком с открытой душой. Она посвятила всю себя беззаветному служению медицине.

– Это очень печальное известие для Воронежской области и национального медицинского сообщества, – подчеркнул Александр Гусев и передал слова поддержки родным и близким умершей.

Людмила Ядыкина лечила людей с помощью передовых методик. Ее профессиональные достижения были неоднократно отмечены как на региональном, так и государственном уровнях.