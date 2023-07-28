Более тысячи энергетиков будут дежурить во время непогоды в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области объявили штормпредупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами и сильного ветра. В связи с этим приготовились к непогоде и энергетики региона. Более тысячи специалистов «Воронежэнерго» будут следить за тем, чтобы оперативно устранять последствия. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе филиала «Россети Центр».

В области также во время гроз прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. В это время у специалистов наготове будет 329 единиц спецтехники, в распоряжении – 95 резервных источников электроснабжения.

Кроме того, в области работает оперативный штаб. Энергетики находятся на постоянной связи с сотрудниками МЧС и властями, постоянно мониторят погоду. Жителей региона предупредили: сообщить об отключении света можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.