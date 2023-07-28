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НовостиПроисшествия28 июля 2023 12:00

Воронежский дальнобойщик потерял 650 тысяч рублей, совершая онлайн покупку

Всего за сутки от проделок аферистов пострадали 16 жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
Мошенники убедили дальнобойщика зачислить деньги на банковскую карту некой женщины, якобы матери продавца манипулятора.

Мошенники убедили дальнобойщика зачислить деньги на банковскую карту некой женщины, якобы матери продавца манипулятора.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 27 июля, в полицию поступило заявление от 32-летнего водителя-дальнобойщика из Каширского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже манипуляторной установки в Казани. Потерпевший связался с продавцом через официальное приложение, но тот через программу-мессенджер прислал фотографии товара. После этого наш земляк разместил заказ на сайте грузоперевозок, где указал, что ему необходимо доставить в Каширский район манипуляторную установку из столицы Татарстана. Тогда на связь вышел лже-помощник продавца и заверил, что ему поручена отправка товара, а затем потерпевшему позвонил еще один аферист, представившийся водителем.

Мошенники убедили дальнобойщика не переводить деньги через сайт, где размещен заказ, а зачислить сразу на банковскую карту некой женщины, якобы матери продавца манипулятора. Воронежец доверился и перевел 650 тысяч рублей. На этом общение с аферистами оборвалось. Потерпевший связался с продавцом, и тот сообщил, что никаких денег не получал и манипулятор находится у него, а водителя и помощника у него нет.

Всего же за 27 июля на территории нашего региона от действий мошенников пострадали 16 человек. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей.