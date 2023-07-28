Воронежский дальнобойщик потерял 650 тысяч рублей, совершая онлайн покупку

Мошенники убедили дальнобойщика зачислить деньги на банковскую карту некой женщины, якобы матери продавца манипулятора. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 27 июля, в полицию поступило заявление от 32-летнего водителя-дальнобойщика из Каширского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже манипуляторной установки в Казани. Потерпевший связался с продавцом через официальное приложение, но тот через программу-мессенджер прислал фотографии товара. После этого наш земляк разместил заказ на сайте грузоперевозок, где указал, что ему необходимо доставить в Каширский район манипуляторную установку из столицы Татарстана. Тогда на связь вышел лже-помощник продавца и заверил, что ему поручена отправка товара, а затем потерпевшему позвонил еще один аферист, представившийся водителем.

Мошенники убедили дальнобойщика не переводить деньги через сайт, где размещен заказ, а зачислить сразу на банковскую карту некой женщины, якобы матери продавца манипулятора. Воронежец доверился и перевел 650 тысяч рублей. На этом общение с аферистами оборвалось. Потерпевший связался с продавцом, и тот сообщил, что никаких денег не получал и манипулятор находится у него, а водителя и помощника у него нет.

Всего же за 27 июля на территории нашего региона от действий мошенников пострадали 16 человек. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей.