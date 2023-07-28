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НовостиОбщество28 июля 2023 11:45

Несущийся по встречке бензовоз сняли на видео под Воронежем

Очевидцы в сотсетях возмутились опасным вождением
Евгения ФРОЛОВА

Несущийся на большой скорости бензовоз увидели очевидцы на трассе возле села Рогачевка в Новоусманском районе Воронежской области. И все бы ничего, но машина ехала по полосе, которая предназначена для встречного движения. Других участников дорожного движения возмутило столь опасное вождение, которое могло в любой момент стать причиной ДТП. Видео они поделились в социальных сетях вечером 27 июля.

Его активно начали комментировать. Пользователи предположили, что водитель мог проехать свой поворот. Но, тем не менее это не должно быть оправданием нарушения ПДД, уверены они. И пояснили, что он мог бы двигаться по обочине и с меньшей скоростью.

При этом водители сообщают, что бензовоз был с Краснодарскими номерами.