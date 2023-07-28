В Воронеже двое парней пытались украсть арендный электросамокат

Фото из архива КП Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Воронеже двое парней были задержаны после попытки украсть электросамокат, который арендуют. Однако техника подвела. Об этом 28 июля стало известно по сообщению Советского районного суда.

Оказалось, что молодые люди нашли в интернете статью с инструкцией, из которой поняли, как отключить систему слежения за средствами индивидуальной мобильности механическим путем. Ночью они увидели на улице 9 Января шеринговый электросамокат и решили применить на нем «знания».

Сходили за отверткой и открутили систему слежения. После чего произошла блокировка всех механизмов транспортного средства. Это их не остановило. Они попросту откатили самокат в гараж, чтобы попробовать восстановить его работоспособность. Но в тот же день их задержали полицейские. Они и изъяли украденное средство передвижения.

Впрочем, молодым людям далось избежать наказания за кражу. В связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено.