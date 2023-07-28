Воронежскую область в последние июльские выходные накроют дожди, грозы и град

29 июля в некоторых районах Воронежской области может выпасть град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают очень разные по погоде выходные в Воронежской области. В субботу, 29 июля, наш регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, пришедшего с запада. По всей области пройдут дожди, местами сильные, а в отдельных районах обещают ливни и град. Возможны грозы с порывами ветра до 20 м/с. Ночью температура будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем – от +21 до +26.

В Воронеже 29 июля пройдет сильный дождь, вероятна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Напомним, в МЧС по этому поводу объявили штормовое предупреждение. Ночью температура будет держаться в районе +16…+18 градусов.

В воскресенье, 30 июля, в Воронежской области погоду будет определять тыловая часть циклона. Ночью из-за его действия возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки маловероятны. Ветер будет еще сильным – возможны порывы до 18 м/с. Ночью столбик термометра кое-где опустится до 11 градусов, но будут и районы, где температура поднимется до +16. Днем обещают +22…+27.

В Воронеже 30 июля ночью пройдет кратковременный дождь, днем он маловероятен. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов, а днем - от +24 до +26.

А уже в понедельник, 31 июля, начнет возвращаться жара, которую обеспечит гребень антициклона. В районах нашей области осадки маловероятны, ветер будет уже слабым. Ночью обещают +10…+15, зато днем уже +23…+28.

В Воронеже при весьма прохладной ночи – от +12 до +14, днем будет даже жарковато – от +25 до +27.

В столице Черноземья стал известен и предварительный прогноз на вторник, 1 августа. Ночью на луну будут набегать облака при совсем уж тихом ветре. Будет намного теплее, чем сутки назад - +16. Днем же при переменной облачности и маловероятном небольшом дожде температура поднимется до +28.