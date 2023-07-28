Управляющую компанию воронежской особой экономзоны во второй раз возглавил Олег Афанасьев

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИнКО) повторно стал Олег Афанасьев. Информация об этом появилась в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как известно, в управлении ВИнКО находятся особая экономическая зона (ОЭЗ) «Центр» и индустриальный парк (ИП) «Масловский».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, это уже второе появление Афанасьева у руля ВИнКО. Впервые это произошло осенью 2022 года. В паузе между двумя появлениями Афанасьева у руля компании трудился Алексей Фионов.