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НовостиОбщество28 июля 2023 11:10

Управляющую компанию воронежской особой экономзоны во второй раз возглавил Олег Афанасьев

На этом посту он сменил Алексея Фионова
Алексей СЕРГУНИН

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИнКО) повторно стал Олег Афанасьев. Информация об этом появилась в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как известно, в управлении ВИнКО находятся особая экономическая зона (ОЭЗ) «Центр» и индустриальный парк (ИП) «Масловский».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, это уже второе появление Афанасьева у руля ВИнКО. Впервые это произошло осенью 2022 года. В паузе между двумя появлениями Афанасьева у руля компании трудился Алексей Фионов.