Обвиняемого в коррупции депутата гордумы Воронежа Жогова не выпустили из-под домашнего ареста

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Ленинский районный суд Воронежа не разрешил депутату Роману Жогову выйти из-под домашнего ареста. Меру пресечения ему продлили еще на два месяца. Об этом рассказали в суде 28 июля.

Служители Фемиды не стали на сторону защиты, которая просила назначить Жогову более мягкое наказание – запрет определенных действий.

Напомним, сайт vrn.kp.ru ранее сообщал, что главу фракции «Единая Россия» в воронежской Гордуме Романа Жогова задержали в конце ноября 2022 года. Он стал фигурантом дела о мошенничестве на 2,4 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2010 году Жогов, будучи замруководителя регионального исполкома «ЕР», обратился за помощью к тогдашнему зампреду Гордумы Александру Провоторову. Он якобы попросил вице-спикера принять на работу свою супругу. Правда, лишь для фикции, а ее зарплату обязался пустить на нужды партии. Тот так и сделал.

В итоге Мария Жогова проработала на заводе 10 лет, каждый месяц получая около 20 тысяч рублей. К 2020 году сумма набежала в 2,4 млн рублей, но эти деньги не пошли в бюджет «Единой России». Сам Провоторов, также побывавший за решеткой за мошенничество, уже успел выйти из колонии по УДО. А Жогова в мае выпустили из СИЗО под домашний арест.