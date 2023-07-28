Из-за матча «Факела» с «Локомотивом» в Воронеже ограничат парковки и движение 29 и 30 июля

Схема пресс-службы администрации Воронежа.

Из-за предстоящего матча 2-го тура чемпионата России по футболу между «Факелом» и московским «Локомотивом» с 18:00 29 июля до 21:30 30 июля парковку запретят на четырех участках улиц Воронежа:

– улица Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского);

– улица Студенческая (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– улица Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой);

– улица Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой).

Тем временем, с 7:00 до 21:30 30 июля будет запрещено движение на еще четырех участках улиц:

– улица Комиссаржевской (от улицы Кольцовская до проспекта Революции);

– улица Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– улица Студенческая (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– улица Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

В этот время четыре автобусных маршрута изменят схему движения:

№№ 46, 76, С76 - с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, пл. Черняховского, Кольцовской, ост. «ж/д вокзал Воронеж-1» и в обратном направлении с улицы Кольцовской по улице Плехановской далее по маршрутам;

№ 58 - с улицы Степана Разина по проспекту Революции, пл. Ленина, улице Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по пл. Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, уроженец Воронежской области рассудит матч «Факела» с московским «Локомотивом», который пройдет на Центральном стадионе профсоюзов 30 июля (начало в 17:30).