Уроженец Воронежской области рассудит матч «Факела» с московским «Локомотивом»

Сегодня, 28 июля, стали известны арбитры, которые будут работать на матчах второго тура РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Встречу воронежского «Факела» с московским «Локомотивом», которая пройдет на Центральном стадионе профсоюзов 30 июля (начало в 17:30), рассудит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Любопытно, что питерский рефери – наш земляк. Он родился в селе Рождественском Поворинского района.

Помогать Казарцеву буду Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга и Алексей Воронцов из Ярославля. Резервный судья – Роман Галимов из Улан-Удэ. За работу системы VAR будут отвечать Артур Федоров (Петрозаводск) и его помощник Валерий Данченко (Уфа). На сегодняшний день в активе Василия Казарцева 78 матчей на высшем уровне (начиная с 2012 года).