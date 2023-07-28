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НовостиОбщество28 июля 2023 10:10

Воронежцы рассказали о замыкании при укладке кабеля в центре города

Работа светофоров уже восстановлена
Евгения ФРОЛОВА

Сегодня, 28 июля, на улице Плехановской в центре Воронежа произошло замыкание при укладке плитки. Об этом рассказали горожане.

В мэрии подтвердили инцидент. Со слов подрядной организации, при укладке плитки был задет кабель. При этом перестали работать светофоры. Представители управы района информацию оперативно передали в ЦОДД.

- Работа светофоров уже восстановлена, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Кстати, аналогичный случай произошел на улице Плехановской в апреле. Тогда, как сообщал сайт vrn.kp.ru, из-за замыкания проводки под тротуаром возле дома №15 раздался хлопок и образовалась яма.