Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за ливней с грозами

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МЧС со ссылкой на прогноз Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о надвигающейся на регион непогоде. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами. Местами внесет свою лепту град.

Непогода ожидается с 15 часов 28 июля и продолжит бушевать в течении суток 29 июля. При грозах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Спасатели попросили жителей региона быть осторожными и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в регионе федеральные синоптики объявили желтый уровень опасности из-за ливня с грозой.