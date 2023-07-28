Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за ливней с грозами

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
МЧС со ссылкой на прогноз Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о надвигающейся на регион непогоде. Объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами. Местами внесет свою лепту град.
Непогода ожидается с 15 часов 28 июля и продолжит бушевать в течении суток 29 июля. При грозах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Спасатели попросили жителей региона быть осторожными и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в регионе федеральные синоптики объявили желтый уровень опасности из-за ливня с грозой.