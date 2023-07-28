Воронежские борцы завоевали две бронзы на Летних играх сурдлимпийцев

Егор Степанов и Дмитрий Шакуров завоевали медали, несмотря на объективные трудности. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские борцы греко-римского стиля Егор Степанов и Дмитрий Шакуров завоевали первые медали (обе бронзовые) сборной Воронежской области на Летних играх сурдлимпийцев, проходящих в столице Башкирии Уфе. В соревнованиях участвуют представители четырех континентов. Самая представительная команда у сборная России, в ее составе 495 спортсменов.

Оба воронежских атлета, ставшие третьими, тренируются в спортивной школе олимпийского резерва № 10 под руководством Романа Тишкова. Наставник борцов подробно рассказал о выступлении на турнире своих подопечных:

- В соревнованиях по греко-римской борьбе участвовали спортсмены из пяти стран: России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Ирака. Схватку за бронзу Егор Степанов выиграл со счетом 9:7 у борца из Кыргызстана Динмухамеда Бигелдиева, а Шакуров — у борца из Ирака Хезама Монсина - 8:0. Надо сказать, что Егор Степанов, который ранее выступал в несурдлимпийской весовой категории — до 63 кг, принял решение перейти в категорию до 67 кг и еще не стабилизировал вес. Так что боролся не в лучшей своей кондиции, однако стал третьим и на чемпионате России, и на Летних играх сурдлимпийцев. Дмитрий Шакуров уверенно победил на чемпионате страны, а теперь уступил борцу, у которого выиграл в финале. Но и у него были объективные трудности. За месяц до старта Дмитрий заболел пневмонией, но сумел выздороветь. Пытались подвести его к ответственному старту в оптимальной форме, но насколько получилось – так и отборолся. Обычно наша задача - побеждать.

Помимо борцов, успешно стартовал воронежский теннисист Александр Митичкин, победив в двух играх – в парном и одиночном разрядах.