16 спасателей тушили пожар в многоэтажке в центре Воронежа

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Сегодня утром, 28 июля, в центре Воронежа загорелась квартира в четырехэтажном доме на улице Плехановской, 50. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорание передали на пульт дежурному в 08.09. На место оперативно прибыли 16 спасателей на пяти спецмашинах.

Оказалось, горела двухкомнатная квартира. Пожар полыхнул на кухне, площадь которой составляет 12 кв. м. В огне оказались бытовая техника и домашние вещи на площади 4 кв. м.

По счастью, никто из людей не пострадал. Пожар удалось ликвидировать в 08.20. Что стало его причиной, выясняют специалисты.