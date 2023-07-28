Воронежский боксер завоевал бронзу юношеского первенства России

Иван Крюков после этого успешного выступления может поехать на сборы перед первенством Европы. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский боксер Иван Крюков стал бронзовым призером первенства России среди юношей 13-14 лет, проходившего во Владикавказе, в весовой категории 50 килограммов. Он тренируется в спортивной школе олимпийского резерва № 33 под руководством Владимира Ухина. Успешным выступлением на первенстве Иван обеспечил себе место в составе национальной команды России. С большой долей вероятности, он будет участвовать в федеральных сборах перед первенством Европы.

Финал одного из победных боев Ивана Крюкова. Фото: cspsk-vrn.ru

Всего на первенстве России выступили шестеро воронежских боксеров из спортивных школ олимпийского резерва № 33 и № 4. Кроме Ивана, это были Николай Крюковы, Аким Гречишников, Тимофей Пехтерев, Кирилл Полий и Николай Рябцев.

- Все отбоксировали достойно. А по бою Николая Крюкова при разногласии судей мы подали протест с целью пересмотра итога поединка, что, к сожалению, не повлияло на итоговый результат, - так оценил выступления своих подопечных главный тренер региональной сборной Евгений Мальчиков.