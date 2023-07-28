Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт28 июля 2023 9:14

Воронежский боксер завоевал бронзу юношеского первенства России

Остальные наши спортсмены остались без медалей
Юрий КОЗЛОВ
Иван Крюков после этого успешного выступления может поехать на сборы перед первенством Европы.

Иван Крюков после этого успешного выступления может поехать на сборы перед первенством Европы.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский боксер Иван Крюков стал бронзовым призером первенства России среди юношей 13-14 лет, проходившего во Владикавказе, в весовой категории 50 килограммов. Он тренируется в спортивной школе олимпийского резерва № 33 под руководством Владимира Ухина. Успешным выступлением на первенстве Иван обеспечил себе место в составе национальной команды России. С большой долей вероятности, он будет участвовать в федеральных сборах перед первенством Европы.

Финал одного из победных боев Ивана Крюкова.

Финал одного из победных боев Ивана Крюкова.

Фото: cspsk-vrn.ru

Всего на первенстве России выступили шестеро воронежских боксеров из спортивных школ олимпийского резерва № 33 и № 4. Кроме Ивана, это были Николай Крюковы, Аким Гречишников, Тимофей Пехтерев, Кирилл Полий и Николай Рябцев.

- Все отбоксировали достойно. А по бою Николая Крюкова при разногласии судей мы подали протест с целью пересмотра итога поединка, что, к сожалению, не повлияло на итоговый результат, - так оценил выступления своих подопечных главный тренер региональной сборной Евгений Мальчиков.