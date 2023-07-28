Ускоренный поезд Липецк – Воронеж выйдет в первый рейс 6 августа

В следующее воскресенье, 6 августа, назначили первый рейс ускоренного пригородного поезда №7144/7143, сообщением «Липецк – Воронеж-1 – Липецк». Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД 28 июля.

Из Липецка поезд отправится утром в 8:48. И уже в 10:31 пассажиры выйдут на перрон на главном железнодорожном вокзале Воронеж-1. В пути им придется провести всего 1 час 43 минуты.

А вот из Воронежа состав отправится в 16:05, прибытие обратно в Липецк ожидается в 17:48. В пути будут две остановки - на станциях Графская и Усмань.

В ЮВЖД пояснили, что по такому расписанию состав будет следовать 6 и 20 августа. А начиная с 3 сентября он будет отправляться каждое воскресенье. Назначенные на июль и август воскресные маршруты ускоренных поездов №7141/7142 «Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1» будут продлены до конца года.