Воронежская пловчиха взяла бронзу на Кубке России в финале 100-метровки

Дарья Клепикова на пьедестале (крайняя справа). Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Дарья Клепикова завоевала на Кубке России бронзу в финале 100-метровки. При этом она показала очень высокий результат – 54,07. Это новый рекорд Воронежской области. Предыдущий (54,05), кстати, тоже установила Клепикова совсем недавно – в апреле 2022 года на чемпионате России. Этот турнир, как и нынешний Кубок, проходил в Казани.

Об упорной борьбе в финале 100-метровки рассказала главный тренер сборной Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина:

- Победителя смогла определить только электроника. Дарью от первого места отделили всего 14 сотых секунды. Победила в итоге Мария Каменева из Калужской области с результатом 53,93 секунды. Всего 5 сотых нашей спортсменке не хватило до второго места. Его заняла Дарья Трофимова из Новосибирской области – 54,02. Поздравляем Дарью и желаем победы на ее основных дистанциях - 50 и 100 метров баттерфляем.

Напомним, наша эстафетная команда, где выступала и Клепикова, всего 0,4 секунды не дотянула до бронзы на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Зато, по мнению известного ведущего Дмитрия Губерниева, завоевала приз зрительских симпатий.