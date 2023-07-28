На Кубке России воронежские пловчихи стали четвертыми в эстафете, но получили приз зрительских симпатий от Губерниева

Нашим девушкам до бронзы не хватило совсем чуть-чуть, зато они завоевали симпатии болельщиков. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсменки Анастасия Саратова, Александра Цветковская, Александра Литвиненко и Дарья Клепикова в эстафете эстафете 4х200 метров вольным стилем до последних метров дистанции боролись за бронзу. В итоге от бронзовых медалей их отделили всего 40 сотых секунды. Зато за наших девушек, отчаянно пытавшихся добраться до пьедестала, болел практически весь бассейн. Так что известный телеведущий Дмитрий Губерниев заслуженно присудил им приз зрительских симпатий!

Финальные соревнования Кубка России по плаванию проходят сейчас в Казани. Наш регион на них представляют 15 спортсменов не только из Воронежа, но и из районов области. 26 июля три спортсменки из состава эстафетной команды - Клепикова, Саратова и Цветковская — вышли в полуфинал на личной дистанции 100 метров вольным стилем.