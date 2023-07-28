Двое девочек-подростков пострадали в ДТП под Воронежем

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 14-летняя жительница Новоусманского района, управляя питбайком «КАЙО», наехала на 18-летнего пешехода, переходящего проезжую часть. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В результате ДТП водитель и 13-летняя пассажирка, а также пешеход получили телесные повреждения. На «скорой» их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении двух грузовиков и «Лады» пострадали два человека. ДТП произошло в Острогожском районе.