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НовостиСпорт28 июля 2023 7:39

Воронежская спортсменка стала чемпионкой России по лыжероллерам

На счету Дарьи Рогозиной на этом турнире уже есть серебро
Юрий КОЗЛОВ
В активе Дарьи Рогозиной уже две медали чемпионата России.

В активе Дарьи Рогозиной уже две медали чемпионата России.

Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России по лыжероллерам, проходящем в Ханты-Мансийске отлично показала себя Дарья Рогозина, выступающая в параллельном зачете за Воронежскую область и Ненецкий автономный округ. Наша спортсменка выиграла дистанцию 15 километров классическим стилем. Финишным рывком она сумела опередить Светлану Николаеву из Архангельской области.

Дарья Рогозина на верхней ступени пьедестала.

Дарья Рогозина на верхней ступени пьедестала.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

На этом турнире у Дарьи уже есть серебро в гонке на 10 километров свободным стилем. А вот подруги по команде выступают значительно скромнее. В гонке на 15 км Наталья Есипова заняла 11-е место, Полина Козленко – 14-е. На 10-километровой дистанции они же финишировали рядом. Наталья стала 15-й, Полина - 16-й. В аналогичной гонке у мужчин лучшим среди представителей Воронежской области был Иван Домаскин – всего лишь 35 место.

Тем не менее благодаря успехам Рогозиной сборная Воронежской области идет на третьем месте в командном зачете. 28 июля спортсмены выйдут на старт эстафеты.