Воронежская спортсменка стала чемпионкой России по лыжероллерам

В активе Дарьи Рогозиной уже две медали чемпионата России. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России по лыжероллерам, проходящем в Ханты-Мансийске отлично показала себя Дарья Рогозина, выступающая в параллельном зачете за Воронежскую область и Ненецкий автономный округ. Наша спортсменка выиграла дистанцию 15 километров классическим стилем. Финишным рывком она сумела опередить Светлану Николаеву из Архангельской области.

Дарья Рогозина на верхней ступени пьедестала. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

На этом турнире у Дарьи уже есть серебро в гонке на 10 километров свободным стилем. А вот подруги по команде выступают значительно скромнее. В гонке на 15 км Наталья Есипова заняла 11-е место, Полина Козленко – 14-е. На 10-километровой дистанции они же финишировали рядом. Наталья стала 15-й, Полина - 16-й. В аналогичной гонке у мужчин лучшим среди представителей Воронежской области был Иван Домаскин – всего лишь 35 место.

Тем не менее благодаря успехам Рогозиной сборная Воронежской области идет на третьем месте в командном зачете. 28 июля спортсмены выйдут на старт эстафеты.