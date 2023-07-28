В Воронежской области в столкновении двух грузовиков и «Лады» пострадали два человека

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 27 июля, в 7:40 на 7 км автодороги «Острогожск-Алексеевка» 66-летний житель Верхнемамонского района, водитель «Лады-213100 4Х4» не стал уступать дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. После этого легковушка врезалась в «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя Белгородской области. Затем по инерции столкнулась с фурой «SITRAK C7H» под управлением 47-летнего жителя Белгорода.

В результате ДТП водитель «Лады», а также его 61-летняя пассажирка получили повреждения. Впрочем, их осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, и пострадавшие отказались от госпитализации. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.