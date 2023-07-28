Воронежская тяжелоатлетка завоевала две медали на турнире в Саранске

Евгения Жукова (справа). Фото из телеграм-канала Дмитрия Соболева.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет проходит в столице Мордовии. Воспитанница воронежской спортивной школы олимпийского резерва №38 Евгения Жукова заняла второе место в весе до 76 кг. Параллельно прошел турнир на призы российской федерации тяжелой атлетики с участием белорусских спортсменов. Здесь воспитанница Дмитрия Чернышева стала бронзовым призером.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец взял серебро на первенстве России по тяжелой атлетике. Егор Поротиков стал вторым в напряженной борьбе со спортсменом из Санкт-Петербурга Яном Подосинниковым.