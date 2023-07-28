Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 6:15

Тамбовская фирма отремонтирует мост через реку Потудань в Воронежской области

Стоимость работ составит свыше 170 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН

Победу в конкурсе на проведение ремонта моста через реку Потудань на автодороге «Репьевка – Бутырки – Одинцовка» в Репьевском районе одержало ООО «Мостострой-1». Информация об этом размещена на портале госзакупок. С зарегистрированной в Тамбове компанией заключат контракт на почти в 170,3 миллиона рублей. Это максимальная стоимость, объявленная региональным департаментом дорожной деятельности.

Ремонт переправы через реку Потудань пройдет в шесть этапов. Работы должны быть завершены к началу июня 2024 года. В текущем году подрядчик получит 114,7 миллиона, а в 2024-м – оставшиеся 55,5 миллиона.