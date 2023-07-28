Желтый уровень опасности из-за ливня с грозой объявили в Воронежской области на два дня

Предупреждение касается временного отрезка с 18:00 пятницы, 28 июля, до 6:00 субботы, 29 июля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Гидрометцентр распространил предупреждение об опасных погодных явлениях в Воронежской области. Согласно данным прогностической карты, наш регион оказался в желтом секторе.

По оценкам синоптиков, сегодня и завтра в Воронежской области местами пройдет очень сильный дождь. Предупреждение касается временного отрезка с 18:00 пятницы, 28 июля, до 6:00 субботы, 29 июля. Кроме того, до 6:00 завтрашнего дня возможны грозы. Но опять же – не повсеместно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в предыдущий раз федеральные синоптики устанавливали желтый уровень погодной опасности в нашем регионе из-за сильного ветра. Его ожидали с 18:00 среды, 26 июля, до 6:00 четверга, 27 июля.