Воронежский Следком проверит факт обрушения потолка в одной из квартир по улице Полины Осипенко

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

В региональных соцсетях появилась информация о том, что в Воронеже в одной из квартир дома №24 по улице Полины Осипенко рухнул потолок. К счастью, хозяин жилища не пострадал, так как штукатурный слой упал на натяжное полотно. Об этом информирует телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

В этой связи следователи организовали процессуальную проверку.

- Будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации. В итоге будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что 2020 года дом №24 признан аварийным. При этом у жильцов нет данных о сроках расселения.