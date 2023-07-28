107-й воронежской школе присвоят имя Константина Ушинского

Министерство просвещения планирует присваивать имя Константина Ушинского образовательным учреждениям, которые начнут свою работу в этом году. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В Воронеже школе №107 в микрорайоне Процессор (улица Тобольская, 2), которая начнет работу с 1 сентября, присвоят имя Константина Ушинского. За подобное решение единогласно проголосовали члены комиссии администрации города по культурному наследию. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Как известно, 2023-й год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

- Это связано с 200-летием со дня рождения основоположника отечественной научной педагогики Ушинского. В связи с этим, Министерство просвещения планирует присваивать имя Константина Дмитриевича образовательным учреждениям, которые начнут свою работу в этом году, – пояснила и.о. заместителя главы Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже в честь погибшего бывшего замначальника регионального управления МВД Сергея Постовалова назовут улицу. 53-летний полковник погиб 10 июня при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Сергею Александровичу было 53 года. 21 июня полковника Постовалова похоронили на Аллее Героев Коминтерновского кладбища (Московский проспект, 31/2).