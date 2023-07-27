В Воронеже в честь погибшего бывшего замначальника регионального управления МВД назовут улицу

Сергей Постовалов. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

На заседании городской комиссии по культурному наследию приняли решение увековечить память бывшего заместителя начальника воронежского ГУ МВД Сергея Постовалова, назвав в его честь одну из новых улиц. Какую конкретно и когда это будет, пока неясно.

53-летний полковник Сергей Постовалов погиб 10 июня при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Сергею Александровичу было 53 года. 21 июня полковника Постовалова похоронили на Аллее Героев Коминтерновского кладбища (Московский проспект, 31/2).

Сергей Постовалов занимал пост заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области с марта 2020 года. До этого назначения руководил отделом по борьбе с бандитизмом. Стал известен тем, что лично задержал в 2004 году лидера крупной преступной группировки по кличке Матрос.