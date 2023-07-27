В центре Воронежа обрушилась часть карниза дома

От фасада дома № 2 отвалились достаточно большие куски. Фото: телеграмм-канал "Мой и твой Воронеж".

В среду, 26 июля, в доме № 2 на улице Плехановской со стороны главного корпуса ВГУ. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж». Место это – в самом центре Воронежа, вокруг ходит масса народа. По свежим следам инцидента сообщили, что место обрушения не огорожено.

Однако 27 июля ограждение поставили – пусть и не бог весть какое – сигнальную ленту. В группе компании «ПИК-Комфорт» сообщили, что на месте обрушения работали альпинисты. Заявили, что в это время внизу стоял рабочий и следил, чтобы никто не подходил близко, чтобы не допустить возможного попадания осколков на прохожих.

Дом № 2 на улице Плехановской построен еще в 1946 году. За поддержанием его в порядке должны следить сотрудники УК Центрального района.