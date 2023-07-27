В Воронежской области запретили купаться на трех пляжах из-за холероподобных вибрионов

Три пляжа в Лискинском районе сейчас пригодны только для загара. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

Жителей Лискинского района предупредили о том, что нельзя купаться на трех местных пляжах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Игорь Киршон.

Причина запрета – обнаружение холероподобных вибрионов. Их нашли на пляже «Плес» хутора Солонцы на реке Икорец, а также в местах отдыха «Радон» и «Военка» озера Богатое.

Напомним, на левом берегу Воронежского водохранилища южнее трассы «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж обнаружили возбудитель холеры. Впрочем, заразиться этой страшной болезнью от него было нельзя.