Пулеметчик из Воронежской области погиб в ожесточенном бою в зоне СВО

Юрий Михайлович Поляков. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

В зоне СВО погиб житель Лискинского района Юрий Поляков. Трагическое известие сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Игорь Кирнос.

Юрий Поляков служил рядовым, он был пулеметчиком мотострелкового отделения. Он погиб в ожесточенном сражении при выполнении боевой задачи. Юрию Полякову было всего 44 года

- Юрий Михайлович показал настоящий пример мужества, стойкости и верности Отечеству. Указом Верховного Главнокомандующего он награжден орденом Мужества посмертно, - отметил Игорь Кирнос. - Выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Память о его патриотизме и подвиге навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава Герою!

Напомним, на днях стало известно, что в бою в районе села Червонопоповка ЛНР погиб житель Грибановского района, рядовой Андрей Морозов.