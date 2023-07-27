Машина с фейковым номером администрации Воронежа помешала работе коммунальщиков

Машину в любом случае нужно поскорее убрать, чтобы коммунальщики спокойно делали свою работу. Фото: телеграм-канал "Жители Воронежа (Мкр.Шилово)".

В микрорайоне Шилово работе сотрудников коммунальных служб помешал неудачно припаркованный «Рено-Логан». При этом на лобовом стекле иномарки красовалась бумажка, призванная обозначать пропуск, выданный в мэрии. Коммунальные работники приняли сей документ за подлинный и обратились в телеграм-канале «Жители Воронежа (Мкр.Шилово)» к владельцу машины с просьбой перегнать автомобиль в другое место. При этом обращались они к хозяину иномарки как к сотруднику мэрии.

Между тем, в городской администрации заявили, что пропуска ни на личные, ни на служебные автомобили вообще не выдают. А значит, машина не имеет никакого отношения к мэрии. Так что хозяин иномарки – самозванец. Или у него такое не самое лучшее чувство юмора.