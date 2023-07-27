В Воронеже телефонные мошенники лишили инженера-проектировщика 520 тысяч рублей

Мужчина фактически подарил полмиллиона мошенникам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

33-летний инженер-проектировщик, живущий в Советском районе, стал новой жертвой телефонных мошенников. Аферисты давно атаковали его звонками, но до этого случая он их сразу «раскусывал» и заканчивал разговор. А 26 июля мошенники оказались особенно убедительными. И это при том, что «разводили» они мужчину по совсем уж старинной и, казалось бы, всем уже известной схеме. Якобы некие хакеры пытаются оформить кредит на его имя. И нужно как можно скорее перечислить деньги на «безопасные» счета.

В итоге инженер как загипнотизированный обналичил в двух банках свои кредитные карты, а потом перевел деньги на указанные ему мошенниками реквизиты. И лишился 520 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», преступников ищут. Всего 26 июля в Воронежской области зарегистрировали 14 мошенничеств и 5 хищений с банковских карт. Общий ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил около четырех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Кстати, для потерявших деньги в результате махинаций мошенников появился новый способ их вернуть. Как правило, аферисты несколько раз переправляют деньги со счета на счет, чтобы запутать следствие. Те, на имя которого открыли эти реквизиты, потом заявляют, что потеряли банковские карты, либо продали их. Теперь же за рассеянность или желание по-легкому получить деньги они могут поплатиться. Были прецеденты, когда суды заставляли их компенсировать потери жертв махинаций мошенников.