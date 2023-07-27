Почти 13 тысяч женщин стоят на учебе в воронежском онкодиспансере из-за рака груди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рак молочной железы является одним из самых распространенных злокачественных процессов у женщин. За последние 15 лет количество подобных опухолей увеличилось более чем в два раза. Заболеваемость женщин, которые живут в крупных городах и индустриальных районах, выше, чем жительниц сельской местности. Что же касается нашего региона, на учете в Воронежском областном онкологическом диспансере находятся 12 888 пациенток с диагнозом «рак молочной железы». За 2022 год медики выявили 1247 новых случаев заболевания.

ПРИЧИНЫ

Возникновению и последующему развитию рака молочной железы способствуют несколько групп факторов. Рассмотрим основные.

Гормональные. В результате различных наблюдений и исследований было установлено, что между развитием рака молочной железы и уровнем половых гормонов (эстрогенов) существует прямая зависимость. Кроме того, важным моментом является так называемый «гормональный анамнез». Если у женщины менструации начались очень рано или менопауза наступила значительно позже, существует гораздо больший риск развития рака. Это связано с тем, что организм подвержен значительным колебаниям уровня эстрогена. Та же история с бездетным женщинам или родившими первенца в позднем возрасте. Несколько детей, раннее деторождение и грудное вскармливание значительно снижают риск развития онкозаболевания, потому что увеличивается свободный от менструальных циклов период времени.

Существует распространенное мнение, что некоторые формы впервые появившихся контрацептивов также влияют на возникновение рака молочной железы. Однако современные препараты содержат небольшие дозы эстрогена в сочетании с прогестероном, поэтому их влияние на возможное развитие болезни оценивается как низкое. Заместительная гормональная терапия, проводимая для устранения эффектов менопаузы и восполнения гомона эстрогена в постклимактерический период, представляет собой незначительный риск.

К так называемому «гормональному взрыву» приводят аборты, поэтому их принято также относить к провоцирующим развитию опухоли факторам. Прием оральных контрацептивов ассоциируется с небольшим повышением риска, особенно у девушек, которые начали предохраняться ими в подростковом возрасте. При этом риск возвращается к норме после отмены препаратов через 10 лет и более. Это относится к высокодозированным оральным контрацептивам. Данные о риске современных низкодозированных оральных контрацептивов неизвестны.

Возраст. С возрастом вероятность развития рака молочной железы существенно повышается. Старение – необратимый и неизбежный процесс. «Взрослеющие» клетки всех органов, включая молочную железу, теряют способность восстанавливать повреждение ДНК. Накопление ошибок в молекуле может привести к злокачественному процессу. Большинство новых случаев рака молочной железы (79%), как и летальных исходов (88%), наблюдается у женщин старше 50 лет. До 35 лет фиксируется менее 5% случаев.

Генетические факторы. Под влиянием наследственности у некоторых женщин серьезно возрастает вероятность развития опухолей. Пациентки, у которых мамы-сестры болели раком груди, подвергаются большему риску. В случае если раковое поражение у родственниц развилось в постклимактерический период, угроза немного возрастает.

Прочие факторы. Если у женщины в прошлом наблюдались доброкачественные заболевания молочной железы (кисты, опухоли, мастит), она подвержена гораздо более высокому риску возникновения рака. Также к причинам развития злокачественного новообразования относят: лучевые воздействия и частые/длительные рентгенологические исследования грудной клетки, которые проводят при туберкулезе или воспалительных заболеваний легких.

Несбалансированная высококалорийная диета, работа не в соответствии с биоритмами, ионизирующая радиация, химические яды также являются факторами риска.

СИМПТОМЫ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

На начальной стадии заболевания внешние симптомы рака молочной железы отсутствуют. Зачастую женщина даже не подозревает о нависшей над здоровьем угрозе. Первые симптомы рака груди можно заметить, когда механизм болезни уже запущен. Тут главное – не упустить время и вовремя обратиться к маммологу. Своевременно поставленный диагноз и вовремя назначенная терапия позволяют добиться более чем в 80% случаев пятилетней выживаемости.

К основным признакам рака молочной железы относятся:

- уплотнения, которое можно прощупать самостоятельно. Как показывает практика, 70-80% всех заболевших женщин сами смогли заметить первые симптомы рака молочной железы. Конечно, среди обнаруженных опухолей большая часть оказывается доброкачественными. Но помощь специалиста нужна в любом случае.

- выделения из молочных желез. С появлением опухоли могут начаться выделения из сосков, как правило кровянистые. Важная особенность – они не зависят от фазы менструального цикла.

- изменение вида молочной железы. Без своевременного обращения к врачу вид груди начинает деформироваться. Причем как цвет кожного покрова над опухолевым очагом, так и структура кожи. Определить видоизменения на груди можно, проделав простейший тест. Поднимите руки над головой и обратите внимание на кожу. Появление на груди своеобразных ямочек свидетельствует о проблеме. К тому же могут измениться очертания молочной железы. Приплюснутость, вытянутость либо иная другая форма - симптомы рака грудной железы. Иногда можно наблюдать втягивание соска. Причем, чем больше поражение, тем сильнее втягивается сосок.

- увеличение лимфатических узлов и болевые ощущения с пораженной стороны - повод для немедленного обращения к врачу.

Рак груди может копировать симптомы и других заболеваний молочной железы. Например, мастита, рожистого воспаления и др. Именно поэтому любые изменения молочных желез, особенно после 30 лет, должны стать поводом сходить к врачу.

Начальные признаки рака груди бывают иногда столь незначительны, что нередко пациентки игнорируют их. Однако со временем опухоль, разрастаясь в размерах, вовлекает в процесс близлежащие ткани: кожу, клетчатку, ребра. Поэтому, если замечен хотя бы один из симптомов заболевания, следует сразу пройти обследование. Болезнь на 1 стадии в 90% случаев излечивается. Согласно статистике, 3 стадия поддается лечению всего лишь на 40%.

СТАДИИ

Существует четыре стадии рака молочной железы, каждая из которых подразделяется на А и В.

1 стадия. Опухоль не превышает двух сантиметров в диаметре и при этом не захватывает лимфатические узлы. На протяжении пяти лет выживаемость составляет 75 - 90%/

2 стадия. Размеры опухоли колеблются от двух до пяти сантиметров и лимфатические узлы не поражены, или опухоль достигает менее двух сантиметров с метастазами не более чем в четырех лимфатических узлах. Пятилетняя выживаемость 73 - 85%.

3 стадия. При стадии 3А опухоль превышает пять сантиметров в диаметре, поражает лимфатические узлы. Отдаленные метастазы отсутствуют. На протяжении пяти лет выживаемость составляет 40 – 57%.

4 стадия. По своему размеру опухоль может быть различна, имеются метастазы в другие органы. Пятилетняя выживаемость менее 30%.

ДИАГНОСТИКА

Основных методов диагностики рака молочной железы несколько: маммография, УЗИ, МРТ и биопсия.

Маммография - рентген молочных желез. Если аномалия обнаружена на скрининговом обследовании, то врач может порекомендовать диагностическую маммографию для дальнейшей оценки патологии.

Ультразвук использует звуковые волны для создания изображений структур глубоко внутри тела. УЗИ применяют, чтобы определить, является ли новая опухоль молочной железы твердой массой или кистой, заполненной жидкостью.

МРТ проводят при наличии плотного фона железы и малой информативности маммографии и УЗИ. Кроме того, магнитно-резонансная томография – это вариант скрининга наряду с маммографией и метод наблюдения после диагностики и лечения рака молочной железы.

Биопсия - единственный окончательный способ поставить диагноз рака молочной железы. Она подразумевает забор из подозрительной области ткани либо жидкость. Образцы отправляются в лабораторию, где специалисты определяют, являются ли клетки злокачественными.

В зависимости от ситуации могут использоваться другие тесты и процедуры. Так, при помощи остеосцинтиграфии можно определить наличие метастазов в костях. Компьютерная томография позволяет уточнить стадию заболевания и степень распространенности опухолевого процесса. Генные тесты проводят для определения риска рецидива и выбора определенных методов лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

Для лечения рака молочной железы используют практически весь арсенал основных противоопухолевых воздействий: хирургический метод, лучевую терапию, а также лекарства - химиотерапевтические, гормональные и таргетные препараты. Перечисленные способы чаще всего применяются в программах комбинированного или комплексного лечения.

Выбор метода для каждой больной зависит от степени распространенности опухолевого процесса (у первичных больных - стадии заболевания), возраста, наличия сопутствующих заболеваний, гормональной зависимости опухоли.

Ключевыми прогностическими факторами при первичном раке молочной железы являются:

• количество вовлеченных метастатических лимфатических узлов;

• размер и локализация первичной опухоли, степени злокачественности опухоли, состояние гормональных рецепторов (эстрогена и прогестерона), длительность менопаузы;

• возраст.

Лечение рака молочной железы можно разделить на два компонента - это местное, или локальное, воздействие, к которому относятся хирургическое вмешательство и лучевая терапия, а также системное, которое осуществляется с помощью химиотерапевтических и эндокринных воздействий.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».