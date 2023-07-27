В Воронеже на организацию и проведение фестиваля «Город-сад» выделят до 15,9 млн рублей

На «Город-сад» в 2022 году потратили 13,4 миллиона рублей, сейчас готовы выделить на 2,5 млн больше. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном департаменте природных ресурсов и экологии объявили о начале поиска подрядчика для организации и проведения XIII Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад». Победителю торгов готовы заплатить до 15,9 миллионов рублей. В 2022 году на эти цели выделяли сумму поменьше – 13,4 млн.

Подрядчику нужно будет разработать программу форума, а также медиаплан. Кроме того, среди требований к нему - оформление входной группы и сцены, установка декораций, размещение фотозон, выставочных экспозиций и организация тематических мастер-классов.

Заявки на участие в торгах принимают до 11 августа. Итоги аукциона подведут 16 августа.

Ранее стало известно, что на охрану фестиваля, который на этот раз пройдет в Центральном парке 2 и 3 сентября, готовы потратить до 4 миллионов 73 тысяч рублей. В ней планируют задействовать около 400 человек.