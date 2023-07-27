Воронежские поэты прочитают свои стихи в библиотеке

29 июля в отделе абонемента библиотеки имени Никитина пройдет поэтический вечер Оксаны Лесовик. Она - участница поэтического клуба «Левобережье», автор литературных сборников «Читай про/себя» (2011), «Робкая из коробки» (2011), «К(л)убок мыслей» (2012), «Разговор по ушам» (2014) и других. Молодая поэтесса – участник многих всероссийских конкурсов: «Меня оценят в XXI веке» (2011), «Национальное достояние России» (2013), лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок» (2020), победитель конкурса поэтического искусства «И пробуждается поэзия во мне» (2022) и поэтического конкурса «Баллада о солдате» (2023), лауреат V международной поэтической премии «Фонарь-2023».

На творческой встрече своими стихотворениями поделятся и другие молодые поэты.

Встреча «Пусть времена кружат водоворотом» состоится 29 июля в 14.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), аудитория №104. 16+