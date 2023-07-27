В Воронежской области нашли машину с обгоревшим трупом в салоне

Фото воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

26 июля на окраине села Мечетка Бобровского района обнаружили обгоревшую машину, в салоне которой находился обугленный труп мужчины. Рядом нашли канистру.

На место срочно выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия неподалеку от машины нашли документы на машину, мобильный телефон и личные вещи 41-летнего местного жителя.

По факту обнаружения тела в СУСКе организовали доследственную поверку, назначили судебно-медицинскую, генетическую и пожарно-техническую судебные экспертизы.

- Ввыполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.