В Воронеже открылась вакансия председателя Левобережного районного суда

В ближайшее время должна заполниться вакансия председателя Левобережного районного суда Воронежа. Фото: с сайта Левобережного районного суда.

В Воронеже объявили об открывшейся вакансии председателя Левобережного районного суда. На данный момент его обязанности исполняет Ирина Мещерякова. В октябре 2020 года она заменила ушедшего в оставку Сергея Горохова, в сентябре 2022-го ее кандидатуру согласовали на заседании Квалификационной коллегии судей. Теоретически не исключено, что она на этой должности и останется.

Кроме того, стало известно еще о семи аналогичных вакансиях. На данный момент свободны должности:

- судьи Советского районного суда Воронежа;

- судьи Борисоглебского городского суда;

- судьи Рамонского районного суда;

- судьи Богучарского районного суда;

- судьи Россошанского районного суда.

Также открыты вакансии двух мировых судей судебного участка № 1 – в Центральном районе Воронежа и в Бутурлиновском районе.

Документы от претендентов на эти должности принимают с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00) в здании Воронежского областного суда по адресу: Воронеж, проспект Революции, дом 14А, каб. 331.

Телефоны для информации по вопросам замещения вакансий: +7 (473) 269-45-33; +7 (473) 269-45-64.

Последний день приема документов – 25 августа. Заявления и документы, поступившие после этого срока, к рассмотрению не принимают.