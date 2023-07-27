Полицейские задержали обманывавшего воронежских стариков мошенника

Подозреваемый находится в КПЗ Фото: из архива «КП»

Воронежские оперативники во взаимодействии с белгородскими коллегами установили и задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых воронежцев. По подозрению в обмане стариков под предлогом попавшего в ДТП родственника задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 34-летнего жителя Саратовской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 250 тысяч рублей.

Предварительно следствия выяснило, что в июле текущего года в городские отделы полиции поступили несколько заявлений от воронежцев в возрасте 71 до 74 лет о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Злоумышленник действовал по старой схеме – сообщал старикам, что их родственник попал в ДТП и нужны деньги, чтобы избавить виновного от уголовного преследования.

Для получения денег к пенсионерам приезжал курьер. Позже потерпевшие узнавали, что с их родными ничего не случилось, и обращались в полицию.

Подозреваемого задержали на территории города Валуйки Белгородской области. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что подрабатывал курьером у неизвестных, которых нашел по объявлению в мессенджере. Заработком ему был процент с полученных от стариков денег.

Полиция уже установила причастность фигуранта к совершению двух мошенничеств на территории Воронежа и выясняет, нет ли жертв мошенника на территории соседних регионов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемого содержат в изоляторе.