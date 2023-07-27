Спасатели показали видео уничтожения авиабомбы под Воронежем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Спасатели сняли на видео и показали воронежцам момент уничтожения авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, который накануне нашли при проведении земляных работ. Вес снаряда 250 килограммов! Его уничтожили в карьере у села Александровка в Новоусманском районе, предварительно закопав на глубину 4 метров в землю. В совокупности с высотой самого карьера это исключило широкий разлет осколков и излишние визуальные и шумовые «эффекты», рассказали в администрации района.

- Ранее в этом карьере уже находили снаряды времен войны, к примеру, артиллерийские, но авиабомбу тут обнаружили впервые, - говорит руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Новоусманского района Александр Стребков.

Напомним, утром горожан предупреждали, что грохот от уничтожения бомбы может быть слышен не только жителям окрестных сел, но и воронежцам.