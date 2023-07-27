В Воронеже стартовала продажа билетов на матч «Факела» с «Локомотивом»

«Факелу» после стартового поражения очень нужна мощная поддержка болельщиков! Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В Воронеже стартовала продажа билетов на первый в сезоне домашний матч «Факела» с московским «Локомотивом». Болельщикам доступны места, оставшиеся после реализации абонементов. Перед началом продаж можно было купить билеты на Центральную, Восточную и Южную трибуны. На Северной будут находиться болельщики «Локомотива» - клуб выкупил гостевую квоту.

Билеты будут продавать только на сайте qtickets.ru! С одного электронного устройства можно будет купить не более трех. Причем можно сделать только один заказ! Сделать три заказа, каждый раз приобретая по одному билету, не получится.

Если вы покупаете три билета, указывая одну Карту болельщика, вам нужно будет передать их людям, которые пойдут с вами на матч, в личном кабинете Госуслуг.

В случае, если программа покажет вам, что нужно попробовать выбрать место позже – это не ошибка, нужно лишь следовать указаниям сервиса и немного подождать. Немного терпения – и в течение 5-10 минут вы сможете купить билет. Их можно приобрести по этой ссылке.

Для покупки билетов необходимо иметь Карту болельщика! В день игры ее можно оформить в ближайшем к Центральному стадиону профсоюзов МФЦ (проспект Революции, 33Б, второй этаж).

Напомним, в первом туре «Факел» проиграл на выезде «Ростову» - 1:2, а «Локомотив» в Москве разошелся миром с казанским «Рубином» - 2:2. Воронежский клуб занимает 13 место с нулем очков, железнодорожники с одним – пока восьмые. Матч этих команд в Воронеже пройдет 30 июля, начнется он в 17.30.