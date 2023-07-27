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НовостиОбщество27 июля 2023 9:42

В Воронежской области на пост губернатора будут претендовать пять кандидатов

Все они представляют ведущие политические партии страны
Олег КУЗНЕЦОВ
10 сентября жители Воронежской области либо оставят на своем посту нынешнего губернатора, либо выберут нового.

10 сентября жители Воронежской области либо оставят на своем посту нынешнего губернатора, либо выберут нового.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 июля, был последний день для подачи необходимых документов для участия в выборах губернатора Воронежской области. В этот день зарегистрировался в качестве кандидата председатель воронежского отделения партии «Родина» Игорь Борисов.

Борисов стал пятым кандидатом на пост губернатора. Раньше всех, 20 июля, подал нужный пакет документов в избирательную комиссию действующий глава области Александр Гусев. Он, понятное дело, представляет партию «Единая Россия». Затем кандидатами на посту губернатора зарегистрировались глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской облдуме Павел Большов и член бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Ярослав Тарасов.

Выборы губернатора пройдут 10 сентября. Проголосовать можно не только на избирательных участках (они будут открыты с 8.00 до 20.00), но и онлайн через госуслуги (для этого выделят три дня – с 8 по 10 сентября). В облизбиркоме заявили, что участвовать в выборах смогут и жители нашего региона, выполняющие свой воинский долг в зоне СВО.