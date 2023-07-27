В Воронежской области на пост губернатора будут претендовать пять кандидатов

10 сентября жители Воронежской области либо оставят на своем посту нынешнего губернатора, либо выберут нового. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 июля, был последний день для подачи необходимых документов для участия в выборах губернатора Воронежской области. В этот день зарегистрировался в качестве кандидата председатель воронежского отделения партии «Родина» Игорь Борисов.

Борисов стал пятым кандидатом на пост губернатора. Раньше всех, 20 июля, подал нужный пакет документов в избирательную комиссию действующий глава области Александр Гусев. Он, понятное дело, представляет партию «Единая Россия». Затем кандидатами на посту губернатора зарегистрировались глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской облдуме Павел Большов и член бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Ярослав Тарасов.

Выборы губернатора пройдут 10 сентября. Проголосовать можно не только на избирательных участках (они будут открыты с 8.00 до 20.00), но и онлайн через госуслуги (для этого выделят три дня – с 8 по 10 сентября). В облизбиркоме заявили, что участвовать в выборах смогут и жители нашего региона, выполняющие свой воинский долг в зоне СВО.