В Воронеже стали выявлять вдвое меньше поддельных банкнот

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Во втором квартале 2023 года в банках региона обнаружили 48 фальшивых купюр. По информации воронежского отделения Банка России, это почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Как и прежде, чаще всего подделывают пятитысячные банкноты: с апреля по июнь в Воронежской области выявили 22 фальшивки этого номинала. Признаки подделки также обнаружили у 16 тысячерублевок, шести двухтысячных купюр, одной пятидесятирублевой банкноты и одной сторублевки. Из оборота вывели две фальшивые купюры номиналом 100 долларов США.

Чтобы определить подлинность купюры, воспользуйтесь бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России». Оно подскажет, где на купюрах можно увидеть признаки подлинности.

- Не стоит забывать и про так называемое правило «трех П»: посмотрите, потрогайте, покрутите деньги. Одни признаки подлинности можно самостоятельно определить на ощупь, другие — при наклоне, третьи — на просвет, — сказала Галина Чернышова, эксперт по наличным деньгам воронежского отделения Банка России.

Если к вам все же попали подозрительные деньги, их надо отнести в любой коммерческий банк на экспертизу — ее проведут бесплатно. Изношенные купюры можно обменять на новые без комиссии.