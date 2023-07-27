Главный коммунальщик области покидает свой пост

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Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Зацепина от замещаемой должности с 27 июля. Чиновник оставляет кресло по собственному желанию.

Напомним, Максим Зацепин руководил департаментом ЖКХ с 2019 года. До этого работал в строительном бизнесе, был заместителем директора Фонда капремонта области и заместителем руководителя департамент дорожной деятельности региона.