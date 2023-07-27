В Воронеже будут судить новогоднего вора ювелирных украшений

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В Воронеже передали в суд материалы расследования уголовного дела в отношении 49-летнего нижегородца, в новогоднюю ночь обчистившего ювелирный магазин на улице Хользунова.

Как установило следствие, мужчина прибыл в наш город в канун 2023 года на автомобиле ВАЗ-2114.

- Его внимание привлек ювелирный магазин, расположенный на улице Хользунова областного центра. В течение двух дней мужчина наблюдал за деятельностью сотрудников магазина и понял, что в подсобном помещении расположено хранилище дорогостоящих украшений, - рассказали в пресс-службе полиции.

Злоумышленник подробно изучил расположение помещений и составил план кражи через подвал, куда был свободный доступ.

Накануне новогодней ночи нижегородец подготовил место преступления, спрятав неподалеку необходимые для проникновения в магазин инструменты - газовый баллон, домкрат и перфоратор. Примерно в 2:00 часа 1 января 2023 года злоумышленник, под шум новогодних салютов злоумышленник проделал отверстие в потолке, разрушив бетонное перекрытие. Просунув руку в отверстие, мужчина начал горстями набирать ювелирные украшения и складывать их в мешок, после чего скрылся. Общая стоимость украденных ювелирные изделия составила более трех миллионов рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и отправились в служебную командировку в Нижний Новгород для его задержания.

На период предварительного следствия обвиняемых находился под стражей. По суду ему грозит до десяти лет лишения свободы.