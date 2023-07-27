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НовостиОбщество27 июля 2023 7:53

Под Воронежем уничтожат авиационную бомбу весом 250 килограммов

Воронежцев и жителей пригорода просят не пугаться звука мощного взрыва
Ирина КАЗАНИНА
Уничтожение снаряда пройдет под контролем

Уничтожение снаряда пройдет под контролем

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В четверг, 27 июля, жители Воронежа и сел Новоусманского района могут услышать звук мощного взрыва. Об этом сообщили в местной администрации:

- Близ села Александровка запланировано уничтожение авиационной бомбы весом 250 килограммов, обнаруженной при производстве земляных работ. Ликвидацию снаряда времен Великой Отечественной войны проведут специалисты отряда взрывотехнических работ аварийно-спасательной службы Воронежской области при содействии отдела по делам ГО и ЧС администрации Новоусманского района.

Поскольку мощность авиабомбы большая, то звук от ее взрыва могут услышать не только жители окрестных сел и поселков, но и воронежцы. Специалисты просят граждан не беспокоиться - подрыв будет произведен контролируемо.