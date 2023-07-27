На трассе в Воронежской области в ДТП пострадали три жителя Перми

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В среду, 26 июля, в Бобровском районе Воронежской области на трассе «Дон» 46-летний житель Перми на автомобиле «Пежо» из-за превышения скорости потерял управление. В итоге иномарка съехала в кювет.

В аварии пострадали сам водитель и два его пассажира - женщины в возрасте 47 и 26 лет, жительницы Перми. Всех троих доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

За минувшие сутки, по данным полиции, на дорогах Воронежской области зарегистрировали 101 ДТП, в том числе 73 – в Воронеже. В четырех авариях травмы различной степени тяжести получили 6 человек.